Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Риск распространения лихорадки Эбола, вспышка которой зафиксирована в Конго, в РФ в настоящее время отсутствует, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.

"В рамках федерального проекта "Санитарный щит", направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию РФ, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

Ранее, по данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в круглосуточном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире.

Там сообщили со ссылкой на данные Africa CDC, что в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщено о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.

В ведомстве заявили, что сотрудничают со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. "Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.