Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Риск распространения лихорадки Эбола, вспышка которой зафиксирована в Конго, в РФ в настоящее время отсутствует, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.
"В рамках федерального проекта "Санитарный щит", направленного на предотвращение завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию РФ, во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Применяется автоматизированная информационная система "Периметр" для оценки и минимизации рисков. Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.
Ранее, по данным СМИ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств.
В Роспотребнадзоре отмечают, что в круглосуточном режиме отслеживают эпидемиологическую обстановку в мире.
Там сообщили со ссылкой на данные Africa CDC, что в провинции Итури Демократической Республики Конго зарегистрирована вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола (ББВЭ). Сообщено о 246 подозрительных случаях, из которых 65 оказались летальными.
В ведомстве заявили, что сотрудничают со странами Африки в сфере мониторинга и изучения опасных инфекционных заболеваний, включая геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. На африканском континенте функционируют два совместных научно-исследовательских центра, созданных Роспотребнадзором, а также несколько мобильных противоэпидемических лабораторий. "Такое взаимодействие позволяет оперативно получать информацию об угрозах распространения инфекций и принимать меры по их локализации в очагах, значительно снижая риски международного распространения", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. По данным ВОЗ, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%.
Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.
Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.