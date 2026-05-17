Кабмин выделил 1,8 млрд руб. на ремонт дорог после паводков в ряде регионов РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области будет направлено 1,8 млрд рублей на восстановление дорог, поврежденных в результате паводков в 2022-2024 годах, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Выделенные средства необходимы для создания и приведения в нормативное состояние автодорожной инфраструктуры регионального, межмуниципального и местного значения, - говорится в сообщении на сайте правительства. - Они позволят продолжить выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера".