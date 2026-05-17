Военные сообщили о поражении мест сборки украинских БПЛА

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по местам сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки беспилотных летательных аппаратов", - заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что за сутки также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 164 районах.