Поиск

В Ростовской области с рельсов сошел один вагон грузового поезда

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сход одного вагона в составе грузового поезда произошел на перегоне между станциями Хутуны и Зимовники Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в воскресенье.

"Сегодня в 16:46 мск на перегоне между станциями Хутуны и Зимовники Северо-Кавказской железной дороги произошел сход одного вагона в составе грузового поезда. Пострадавших нет. На место направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении.

Движение поездов осуществляется по соседнему пути.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области "Интерфаксу" сообщили об организации реверсивного движения, задержки поездов нет.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Запорожской АЭС сообщили о повреждении транспортного цеха в результате обстрела

После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

 После пожара на АЗС в Пятигорске задержан директор сети автозаправок

Газопровод и подстанция повреждены после взрыва на АЗС в Пятигорске

Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки свыше 1 тыс. дронов ВСУ

Вузы могут начислить поступающим до 15 баллов дополнительно за индивидуальные достижения

Три человека госпитализированы после взрыва на АЗС в Пятигорске

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2216 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов