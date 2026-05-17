В Ростовской области с рельсов сошел один вагон грузового поезда

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сход одного вагона в составе грузового поезда произошел на перегоне между станциями Хутуны и Зимовники Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в воскресенье.

"Сегодня в 16:46 мск на перегоне между станциями Хутуны и Зимовники Северо-Кавказской железной дороги произошел сход одного вагона в составе грузового поезда. Пострадавших нет. На место направлен восстановительный поезд", - говорится в сообщении.

Движение поездов осуществляется по соседнему пути.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области "Интерфаксу" сообщили об организации реверсивного движения, задержки поездов нет.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.