Пассажирский поезд сбил насмерть мотоциклиста в Удмуртии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прокуроры выясняют обстоятельства гибели мотоциклиста при столкновении с поездом в Удмуртии, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером воскресенья в поселке Гожня. "Мужчина на мотоцикле допустил выезд на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом пассажирского поезда № 25 сообщением Ижевск - Москва", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения мотоциклист погиб.

Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

