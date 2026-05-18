ВСУ третий день подряд атакуют территорию Запорожской АЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС вновь атакована украинскими дронами, удар пришелся по стоянке списанной техники, сообщили представители станции в понедельник.

"Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. В результате удара пострадавших нет", - говорится в сообщении станции в Max.

Уточняется, что разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, нет.

"Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения - в пределах природной нормы", - добавили представители станции.

Как сообщалось, 16 мая дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал. 17 мая удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС, повреждения получили кровля здания, автобусы и остекление близлежащего цеха. Также в воскресенье была предпринята атака на подстанцию "Радуга", дрон сбили в воздухе.

"Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ - транспортный цех Запорожской АЭС", - сообщили представители станции.

Ранее в понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. По его словам, за последние сутки нанесены десятки ударов вокруг станции и города-спутника Энергодара. Кроме того, Лихачев заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг ЗАЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль.