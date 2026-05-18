ВСУ третий день подряд атакуют территорию Запорожской АЭС
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС вновь атакована украинскими дронами, удар пришелся по стоянке списанной техники, сообщили представители станции в понедельник.
"Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. В результате удара пострадавших нет", - говорится в сообщении станции в Max.
Уточняется, что разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, нет.
"Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения - в пределах природной нормы", - добавили представители станции.
Как сообщалось, 16 мая дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал. 17 мая удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС, повреждения получили кровля здания, автобусы и остекление близлежащего цеха. Также в воскресенье была предпринята атака на подстанцию "Радуга", дрон сбили в воздухе.
"Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ - транспортный цех Запорожской АЭС", - сообщили представители станции.
Ранее в понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. По его словам, за последние сутки нанесены десятки ударов вокруг станции и города-спутника Энергодара. Кроме того, Лихачев заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг ЗАЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль.
ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").