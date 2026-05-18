Поиск

ВСУ третий день подряд атакуют территорию Запорожской АЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС вновь атакована украинскими дронами, удар пришелся по стоянке списанной техники, сообщили представители станции в понедельник.

"Сегодня беспилотный летательный аппарат атаковал территорию, где размещена списанная техника станции. В результате удара пострадавших нет", - говорится в сообщении станции в Max.

В РоссииВ "Росатоме" заявили, что ситуация вокруг ЗАЭС приближается к точке невозвратаЧитать подробнее

Уточняется, что разрушений, влияющих на работу основных объектов станции, нет.

"Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Все технологические процессы находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения - в пределах природной нормы", - добавили представители станции.

Как сообщалось, 16 мая дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал. 17 мая удар пришелся по транспортному цеху ЗАЭС, повреждения получили кровля здания, автобусы и остекление близлежащего цеха. Также в воскресенье была предпринята атака на подстанцию "Радуга", дрон сбили в воздухе.

"Сегодня представителям МАГАТЭ, находящимся на станции, также было продемонстрировано место вчерашней атаки ВСУ - транспортный цех Запорожской АЭС", - сообщили представители станции.

Ранее в понедельник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация с ЗАЭС приближается к точке невозврата. По его словам, за последние сутки нанесены десятки ударов вокруг станции и города-спутника Энергодара. Кроме того, Лихачев заявил, что стремительная деградация ситуации вокруг ЗАЭС потребует более скорых переговоров с МАГАТЭ, которые сейчас запланированы на июль.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ ВСУ Росатом Росэнергоатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9463 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2234 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов