На Запорожской АЭС сообщили о повреждении транспортного цеха в результате обстрела

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли артиллерийский удар по транспортному цеху Запорожской АЭС, сообщили представители станции в воскресенье.

"Зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. В результате повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала", - говорится в канале станции в Max.

Уточняется, что пострадавших нет и что в результате атаки возгорания не произошло. Также на участке связи возле транспортного цеха повреждены окна.

Помимо этого, как сообщили на АЭС, была предпринята атака дроном по подстанции "Радуга", беспилотник сбили в воздухе, детонации не произошло.

"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы", - добавили на ЗАЭС.

Накануне сообщалось, что дрон ВСУ упал рядом с энергоблоками станции, он не сдетонировал.