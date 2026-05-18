В "Росатоме" заявили, что ситуация вокруг ЗАЭС приближается к точке невозврата

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно ухудшается, лидеры европейских стран должны срочно включиться в ее деэскалацию, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы все ближе и ближе приближаемся к черте невозврата, и нужно всей Европе сейчас напрячь свои усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Она идет слишком быстро к точке невозврата", - заявил он журналистам в понедельник.

Лихачев подчеркнул, что "вот эта игра с огнем, она в первую очередь опасна для восточноевропейских стран.

Глава "Росатома" напомнил, что если на АЭС "Бушер" в Иране "сотни тонн ядерного топлива, то на ЗАЭС - тысячи тонн свежего и отработанного топлива, по разным оценкам, где-то 2600 тонн находятся на территории станции".

"И, конечно же, в случае целенаправленного попадания, особенно в хранилища ядерного топлива, возникают риски регионального масштаба", - сказал Лихачев.

Он также напомнил, что неотъемлемой частью системы безопасности станции является ее социальная инфраструктура. "Атаки на социальную инфраструктуры, на жилые микрорайоны, на автобусные остановки, на транспорт, перевозящий продукты питания, на детский сад - это просто раскачивание ситуации вплоть до катастрофической", - заключил глава Росатома.

Росатом Алексей Лихачев Запорожская АЭС ЗАЭС
