Представитель Запорожской АЭС сообщила о массированной атаке на Энергодар

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В ночь на 27 мая была проведена массированная атака БПЛА на город Энергодар, в городе зафиксировано больше 50 взрывов, сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

"Этой ночью Энергодар оказался под массированным ударом беспилотников. По городу было нанесено большое количество атак - зафиксировано более полусотни взрывов", - сказала она.

По ее словам, ВСУ использовали для атак FPV-дроны и тяжелые беспилотники типа "Баба Яга". Удары наносили по энергоинфраструктуре, домам и городским коммуникациям. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В городе серьезные перебои со связью, часть Энергодара обесточена. Ведется оценка последствий атак и восстановление инфраструктуры.

"Запорожская атомная станция продолжает работать в штатном режиме. Все технологические параметры находятся под контролем, персонал обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов станции", - добавила Яшина.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов в течение мая. Последний раз о массированной атаке на город и объекты станции сообщалось 25 мая, целями стали вышки связи и транспорт в городе, а также машина с сотрудниками АЭС, обошлось без пострадавших.