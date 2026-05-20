Якушев заявил, что ЕР для победы на выборах нужно "идти к людям"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Генерального Совета "Единой России" Владимир Якушев объяснил, какие качества и дела могут обеспечить участнику партийного предварительного голосования победу на выборах.

"Надо идти к людям и рвать дистанцию. То есть сегодня активное общение через средства массовой информации и социальные сети уже не столь эффективно, как это было два и даже год назад. Сегодня все-таки - это личное общение, умение отвечать на жесткие вопросы, держать удар, и эмоционально заряжать людей со знаком плюс, а не со знаком минус. Кто это сможет преодолеть, у тех не будет проблем с выбором. Те, кто не сможет и не готов идти в агрессивную аудиторию, разговаривать на любые темы и держать удар, - будут проблемы", - сказал Якушев.

Он отметил, что если бы сам участвовал в предварительном голосовании, то никогда бы не сказал, что "у меня там все мёдом намазано и все вопросы решены". "Во-первых, я человек самоуверенный. Во-вторых, когда ты такой самоуверенный, то всегда фигу в кармане можешь получить, поэтому умные люди себя так не ведут. И никто никогда не скажет, что мне там гарантировали и так далее", - сказал Якушев.

По его словам, "изначально было всем сказано, что в рамках предварительного голосования никто никого за уши тащить не будет".

"Это нормальный проект. Для этого предварительное голосование создавалось. Когда фикция эта процедура, зачем? Тогда проще от нее отказаться, и точно так же делать, как другие партии. Политический совет собрался, списки утвердил, - вперед поехали избираться", - считает Якушев.

Ранее он озвучил предварительную дату проведения первого этапа съезда партии - 27 июня.

Регистрация участников внутрипартийного предварительного голосования, по итогам которого будут отобраны кандидаты "Единой России" на выборах в единый день голосования всех уровней, завершилась 14 мая. Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей продлится до 29 мая.