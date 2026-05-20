Россия рассчитывает продлить договор о ПВО с Киргизией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Москва намерена удержать прочные позиции в Центральной Азии, в том числе в области военно-технического сотрудничества; так, Россия рассчитывает продлить соглашение об объединенной системе ПВО с Киргизией, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел (МИД) РФ Михаила Галузина.

"Соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы ПВО от 16 августа 2022 года действует пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении выйти из него. (...) Поскольку настоящее соглашение способствует обеспечению безопасности как России, так и Киргизии, не видим сегодня оснований для его "демонтажа", - приводит издание слова дипломата.

При этом Великобритания и некоторые государства Евросоюза планомерно продвигают нарратив о якобы исходящей от Москвы опасности для стран Центральной Азии, заявил газете Галузин.

"Цель очевидна - побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, Запад предлагает партнерам России проекты, якобы направленные на "диверсификацию экономики" или "защиту от внешних угроз"; однако за этим отчетливо просматривается стремление подорвать кооперацию и историческую дружбу, связывающие народы наших стран.

В частности, Москва отмечает стремление США и ЕС взять под контроль ключевые транспортные коридоры и природные ресурсы региона, уточняется в публикации. К примеру, Вашингтон в 2025 году провел саммит "Центральная Азия - США", завершившийся подписанием большого пакета двусторонних экономических соглашений. Весной того же года Узбекистан заключил договоры с американскими компаниями о добыче критических минералов, напоминает газета.

"Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам. Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ", - обратил внимание Галузин.

Он подчеркнул, что Россия, ее исторические друзья и стратегические партнеры в Центральной Азии продолжат совместную работу по защите общих интересов и развитию интеграционных процессов, пишут "Известия".