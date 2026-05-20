Глава ФСВТС заявил, что поставка комплексов С-400 Индии идет по графику

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Контракт на поставку Индии систем ПВО большой дальности С-400 реализуется по графику, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Процесс идет. Реализация контракта осуществляется. Всё идет у нас в те согласованные сроки, которые между странами существуют. Мы в графике", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналистом в Китае.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400.

Ранее Шугаев сообщил, что Россия не исключает новых поставок Индии систем С-400.

Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии высказался в пользу приобретения у РФ еще пяти полковых комплектов С-400, сообщало в марте издание The Times of India.