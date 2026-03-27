Минобороны Индии одобрило покупку у РФ еще пять полковых комплектов ЗРС С-400

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии в пятницу высказался в пользу приобретения у РФ для индийских ВВС еще пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает The Times of India.

Газета напоминает, что Индия использовала С-400 в ходе операции "Синдур" при отражении атак Пакистана; эти ЗРС смогли сбить пакистанский самолет на расстоянии 300 км, что стало рекордом.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400. The Times of India отмечает, что Индия получила три полковых комплекта С-400, ожидает еще два в 2026 году.

Кроме того, Совет по оборонным закупкам одобрил покупки транспортных самолетов средней вместимости, гаубиц типа Dhanush, различных БПЛА, судов на воздушной подушке для береговой охраны; также планируется провести капитальный ремонт двигателей у истребителей Су-30МКИ.