Минобороны Индии одобрило покупку у РФ еще пять полковых комплектов ЗРС С-400

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет по оборонным закупкам министерства обороны Индии в пятницу высказался в пользу приобретения у РФ для индийских ВВС еще пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает The Times of India.

Газета напоминает, что Индия использовала С-400 в ходе операции "Синдур" при отражении атак Пакистана; эти ЗРС смогли сбить пакистанский самолет на расстоянии 300 км, что стало рекордом.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов систем С-400. The Times of India отмечает, что Индия получила три полковых комплекта С-400, ожидает еще два в 2026 году.

Кроме того, Совет по оборонным закупкам одобрил покупки транспортных самолетов средней вместимости, гаубиц типа Dhanush, различных БПЛА, судов на воздушной подушке для береговой охраны; также планируется провести капитальный ремонт двигателей у истребителей Су-30МКИ.

Президент Кубы заявил об исчезновении двух мексиканских судов с гуманитарной помощью

Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

 Москва заявила протест в связи с нападением на Русский дом в Праге

Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

 Президент Польши подписал закон о декриминализации воюющих на стороне Украины поляков

Китай начал два расследования в отношении торговых практик США

Ядерный арсенал США на февраль 2026 года оценили в 3,7 тыс. боеголовок

Песков опроверг планы остановить поставки нефти по КТК для воздействия на США

Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

 Власти Молдавии предупредили о риске отключения электроэнергии в пятницу вечером

Главный торговый порт Кувейта подвергся атаке БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1125 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
