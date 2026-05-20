Путин и Си Цзиньпин обсудят во время чаепития Иран, Украину и отношения с США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Иран, Украина и отношения с США будут обсуждаться на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время чаепития, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Украина, Тегеран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее", - сказал он информационной службе "Вести", отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит Путина в Китай проходит очень хорошо и по-деловому.

"Вы являетесь свидетелями. Очень хорошо проходит, как обычно", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как проходит визит президента РФ в Китай.

"Очень по-деловому, содержательно", - подчеркнул он.

Новость дополняется