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Топливо в Крыму в воскресенье поступит в свободную продажу на 112 АЗС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Крыму в воскресенье будет вестись на 112 автозаправочных станциях (АЗС), сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в своем канале в Max.

В Севастополе свободная продажа в воскресенье осуществляется на девяти АЗС, в городе также отпускают топливо по QR-кодам.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Крым Владимир Воронкин
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