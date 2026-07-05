Топливо в Севастополе в воскресенье будет в свободной продаже на девяти АЗС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива в Севастополе в воскресенье будет вестись на девяти автозаправочных станциях сети "Атан", сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С 10:00 на 9 заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По словам губернатора, топлива на каждой из АЗС хватит на заправку 100-150 машин.

Кроме того, в воскресенье в Севастополе осуществляют заправку автомобилей по QR-кодам. Топливо заправляют в объеме 20 литров на одну машину, но на пяти отдаленных от города заправках можно залить 40 литров. Продажа в канистры запрещена.

В субботу топливо было в свободной продаже также на девяти АЗС сети "Атан".

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.