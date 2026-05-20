Поиск

Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая, которая станет завершающим мероприятием программы российского лидера в Пекине.

Как ожидается, в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Как говорил помощник Путина Юрий Ушаков, это могут быть Украина, Иран, отношения России и США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Ушаков назвал этот формат обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпина.

На чаепитие приглашены по четыре человека от каждый стороны. С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Ранее Ушаков назвал беседу за чаем одним из важнейших мероприятий визита. Предполагается, что лидеры будут общаться предельно откровенно и в дружеской атмосфере. Он также отметил, что продолжительность встречи не определена заранее.

"Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал представитель Кремля.

Неформальное общение за чашкой чая для откровенного обсуждения наиболее острых вопросов уже стало традицией российско-китайских встреч на высшем уровне. В прошлом году во время визита Си Цзиньпина в Москву Путин тоже приглашал китайского коллегу попить чаю в его квартире в Кремле.

Такой формат общения характерен для встреч Путина с теми лидерами, с которыми у него сложились особые личные отношения. Среди них - Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Путин Иран США Пекин Си Цзиньпин Юрий Ушаков Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

 Умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский

Официальные пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня

В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

 В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

Сенаторы одобрили закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

В Севастополе в школе №13 рухнул балкон второго этажа с детьми
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов