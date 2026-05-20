Путин и Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая, которая станет завершающим мероприятием программы российского лидера в Пекине.

Как ожидается, в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Как говорил помощник Путина Юрий Ушаков, это могут быть Украина, Иран, отношения России и США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Ушаков назвал этот формат обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпина.

На чаепитие приглашены по четыре человека от каждый стороны. С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Моргулов.

Ранее Ушаков назвал беседу за чаем одним из важнейших мероприятий визита. Предполагается, что лидеры будут общаться предельно откровенно и в дружеской атмосфере. Он также отметил, что продолжительность встречи не определена заранее.

"Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал представитель Кремля.

Неформальное общение за чашкой чая для откровенного обсуждения наиболее острых вопросов уже стало традицией российско-китайских встреч на высшем уровне. В прошлом году во время визита Си Цзиньпина в Москву Путин тоже приглашал китайского коллегу попить чаю в его квартире в Кремле.

Такой формат общения характерен для встреч Путина с теми лидерами, с которыми у него сложились особые личные отношения. Среди них - Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и президент Белоруссии Александр Лукашенко.