БПЛА и ракеты сбиты ночью в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о ликвидации БПЛА и ракет в Ростове-на-Дону и ряде районов региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырех районах области - Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

Губернатор добавил, что в Советском районе Ростова-на-Дону в результате падения обломков БПЛА повреждено здание, пострадавших нет.