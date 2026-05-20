РФ и КНР осуждают действия отдельных стран по смене власти в других государствах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай решительно осудили и назвали вероломными действия отдельных стран, направленные на смену власти в других государствах и похищении национальных лидеров "ради судилища".

"Стороны отмечают, что такие действия, как вероломное нанесение военных ударов по другим странам, лицемерное использование ведения переговоров как прикрытие для подготовки таких ударов, убийство представителей руководства суверенных государств, расшатывание внутриполитической обстановки в этих государствах и провоцирование там смены власти, дерзкое похищение национальных лидеров ради судилища, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН, нормы международного права и международных отношений, наносят непоправимый ущерб основам мирового порядка, сформированного по итогам Второй мировой войны, а также цивилизационным основам межгосударственного общения", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

Россия и Китай заявили, что "категорически не приемлют эти действия и решительно их осуждают, констатируя, что внешнее деструктивное вмешательство в дела Евразии в настоящее время является основным фактором, дестабилизирующим обстановку на континенте".