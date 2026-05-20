В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер как ожидается, приедут в Россию в ближайшие недели, сообщил Первому каналу помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы ждем в ближайшие недели визита сюда визита Уиткоффа и Кушнера", - сказал он.

По его словам, контакты с американской стороной на разных уровнях идут постоянно. "Контакты идут постоянно, решаются многие практические вопросы. И эти контакты по линии администраций двух стран будут продолжаться", - заверил Ушаков.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестициям Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф намерен посетить Россию в самое ближайшее время. После этого Ушаков подтвердил это "Комсомольской правде", но назвать точные дати визита американцев не смог.

Джаред Кушнер Юрий Ушаков Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф США
 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

 Пресс-конференции Путина по итогам визита в Китай не ожидается

 В Кремле подтвердили скорый визит в РФ Уиткоффа и Кушнера
