В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер как ожидается, приедут в Россию в ближайшие недели, сообщил Первому каналу помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы ждем в ближайшие недели визита сюда визита Уиткоффа и Кушнера", - сказал он.

По его словам, контакты с американской стороной на разных уровнях идут постоянно. "Контакты идут постоянно, решаются многие практические вопросы. И эти контакты по линии администраций двух стран будут продолжаться", - заверил Ушаков.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестициям Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф намерен посетить Россию в самое ближайшее время. После этого Ушаков подтвердил это "Комсомольской правде", но назвать точные дати визита американцев не смог.