Сенаторы одобрили закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об экстерриториальном использовании по решению президента формирований Вооруженных сил России для защиты россиян.

Закон подготовили для защиты прав граждан России в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Как сказано в заключении комитета Совете Федерации по обороне и безопасности, в этих случаях предусматривается "возможность привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению для защиты граждан Российской Федерации" по решению президента.

Кроме того, по решению президента необходимые меры по защите таких граждан должны будут применять и российские органы госвласти в пределах своих полномочий.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Совет Федерации
