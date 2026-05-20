Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан, заявил в среду представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Представитель МИД КНР Го Цзякунь сказал в среду, что (...) Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до 31 декабря 2027 года", - сообщает Global Times.

Дипломат отметил, что "граждане РФ, обладающие обычными паспортами, смогут посещать Китай без визы на срок не более 30 дней по рабочим вопросам, с туристическими целями, чтобы навестить родственников, для поездок по обмену и визитов, а также для транзита".

Ранее о стремлении продолжать практику безвизового режима заявил президент РФ Владимир Путин, который находится в Китае с визитом.

"Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российские туристы с 15 сентября 2025 года могут посещать Китай без виз до 30 дней. Изначально планировалось, что безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

