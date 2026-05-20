Путин анонсировал совместное с Китаем историческое исследование о Второй мировой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил о масштабном совместном исследовании о Второй мировой войне, которое проведут Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук. Он заявил об этом на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования.

"Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне", - сказал президент.

По его словам, исследование "будет посвящено решающей роли наших стран в победе над нацизмом и японским милитаризмом и недопустимости искажения исторической правды".

В церемонии открытия перекрестных Годов российский лидер принял участие в среду вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.