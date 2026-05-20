Москва и Пекин обратили внимание МАГАТЭ на ядерные амбиции неядерных стран ЕС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай выразили озабоченность заявлениями ряда стран Евросоюза в пользу обретения ядерного оружия и призвали МАГАТЭ обратить на это внимание.

"Стороны выражают озабоченность в связи с заявлениями ряда формально неядерных стран Евросоюза в пользу обретения ядерного оружия и призывают Международное агентство по атомной энергии обратить на это самое пристальное внимание, а также обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в таких государствах", - говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита в Пекине.

Россия и Китай "настойчиво призывают соответствующие государства, обладающие ядерным оружием, и их неядерных союзников скорейшим образом отказаться от практикуемых ими на межгосударственном уровне глубоко дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", "расширенного" и "передового" ядерного сдерживания".

В заявлении подчеркивается, что таким странам необходимо принять меры "в своей национальной и коллективной политике безопасности, которые исключали бы создание в будущем новых алгоритмов такого рода в рамках их военных союзов".

Евросоюз Китай МАГАТЭ
