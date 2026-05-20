Путин заявил, что китайский язык учат более 120 тысяч россиян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России сейчас изучают китайский язык более 100 тысяч россиян, а еще 20 тысяч граждан России осваивают его в рамках образовательных программ в КНР, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. В церемонии также участвовал председатель КНР Си Цзиньпин.

"Из года в год растет число российских граждан, занимающихся китайским языком, сейчас это более 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч россиян осваивают его в рамках образовательных программ в Китайской Народной Республике", - сказал Путин.

Также он отметил, что Россия ценит традиционно большой интерес жителей Китая к изучению русского языка.

"Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в двухстах вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России", - говорил президент.

