В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

По факту возбуждено уголовное дело

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе при обрушении балкона второго этажа в школе пострадали девять учеников выпускных классов, состояние троих врачи оценили как тяжелое, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"По уточненным данным, в школе №13, где сегодня обрушился балкон, пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет, выпускники", - написал он.

Все они в больнице, трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести.

На месте обрушения работают правоохранительные органы. В СКР уточняют, что инцидент произошел в поселке Кача и пострадали десять детей. В связи с травмированием детей возбуждено уголовное дело, статья пока не названа. Следствие выяснило, что в 2025 году здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта.

Как сообщило правительство Севастополя, школу №13 капитально отремонтировали в 2025 году, обновили инженерные коммуникации, фасады, окна и двери. По данным с сайта госзакупок, работы обошлись в 156,5 млн рублей.

Ранее Развожаев рассказал, что балкон рухнул, когда выпускники вышли на него фотографироваться.

