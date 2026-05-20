Минобороны РФ заявило об улучшений позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" продвигается вглубь обороны армии Украины, войска группировок "Север", "Запад", "Южная" и "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - сказано в сообщении министерства.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южная" - улучшила положение по переднему краю, группировка "Север" - улучшила тактическое положение.

Минобороны РФ
Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

