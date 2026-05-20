Военные сообщили об уничтожении зенитной установки Gepard ВСУ

Поражены объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используют в своих интересах вооруженные силы Украины, уничтожили зенитную установку Gepard украинской армии, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ, нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских сил в 143 районах.