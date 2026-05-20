Официальные пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Работы по очистке официальных пляжей Туапсе от нефтепродуктов, утечка которых произошла из-за атаки украинских БПЛА, завершатся к 1 июня, сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов в среду на координационном совещании, которое провел глава МЧС России Александр Куренков.

"Работы на центральном пляже Туапсе и пляжах, которые являются официальными, планируется завершить к 1 июня", - сказал Маслов.

В то же время он отметил, что боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон.

Начальник Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено.

Туапсе Краснодарский край Черное море Дмитрий Маслов
