Барнаулец привлечен к административной ответственности за незаконный запуск дрона

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Жителя Барнаула привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск квадрокоптера в Бийске по ч. 1 ст. 11.4 КоАП (нарушение правил использования воздушного пространства), сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Барнаульская транспортная прокуратура при проверке исполнения законодательства о безопасности полетов выявила, что он в 2026 году в нарушение федеральных правил использования воздушного пространства без разрешения запустил беспилотник в поселке Нагорный в Бийске.