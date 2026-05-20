В Ставрополе части не взорвавшегося БПЛА упали у детского садика

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Ставрополе боевая часть неразорвавшегося дрона оказалась на кладбище, другие фрагменты - на территории детского сада, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"По уточненной оперативной информации, упавший БПЛА зацепился за верхушки деревьев. После этого его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты - на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает", - рассказал он.

Боевую часть БПЛА обезвредили.

Ранее Владимиров сообщил, что неразорвавшийся дрон упал в Октябрьском районе Ставрополя.

Ставрополь Успенское кладбище Октябрьский район Владимир Владимиров Ставропольский край
