В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине ранены трое

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области дрон атаковал автомобиль у села Стригуны Борисовского округа, ранены трое, сообщил областной оперштаб.

"Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ попутным транспортом, - говорится в сообщении. - У двоих из них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения спины и ног".

Их переведут лечиться в Белгород.

Третий мужчина получил осколочные ранения поясницы. Госпитализация ему не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.

Их машина получила повреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 мая 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Борисовский округ Стригуны
