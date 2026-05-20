В севастопольской школе обрушился балкон, переделанный из козырька

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе балкон, который обрушился в школе № 13, когда на него выпускники вышли фотографироваться, до капремонта был козырьком, под балкон его приспособили позднее и предстоит выяснить, что же произошло, сообщил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

При проектировании ремонтов в других школах результаты расследования будут учитывать, пообещал он.

По его данным, жизни пострадавших детей ничего не угрожает, добавил он. Одного из пострадавших сейчас оперируют.

"Это выпускной класс, у них были планы, связанные со сдачей ЕГЭ, поступлением в университеты. Максимально подключимся, чтобы эта беда не отразилась в дальнейшем на их жизни, чтобы у них была возможность реализовать планы по поступлению. Естественно, все необходимые вопросы, связанные с реабилитацией - все, что необходимо с медицинской точки зрения, чтобы ребята восстановились, все будет сделано, буду держать на полном контроле", - сказал Развожаев.

Ранее он сообщил, что при обрушении балкона травмы получили девять подростков, шесть юношей и три девушки. Состояние трех из них врачи оценили как тяжелое. Все они находятся в больнице.

Сообщалось, что в этой школе в 2025 году прошел капремонт, там обновили инженерные коммуникации, фасады, окна и двери. По данным с сайта госзакупок, работы обошлись в 156,5 млн рублей.

Михаил Развожаев Севастополь
