Поиск

Путин назвал приоритетами сотрудничества РФ и КНР защиту их кооперации от влияния извне и совместные проекты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых различных областях - приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике", - сказал он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Путин отметил, что защите партнерства РФ и КНР "во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двухсторонних расчетах".

Российский президент также сообщил, что он и лидер КНР Си Цзиньпин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.

"Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества", - отметил Путин.

Он отметил: "Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай". "Нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве", - добавил президент РФ.

"Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимного уважения и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран", - заключил он.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Официальные пляжи в Туапсе планируют очистить от нефтепродуктов к 1 июня

В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

 В Севастополе после обрушения балкона три школьника находятся в тяжелом состоянии

Сенаторы одобрили закон об использовании армии для защиты россиян за рубежом

В Кремле ждут приезда Уиткоффа и Кушнера в ближайшие недели

Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

 Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года

Россия и Китай активизируют сотрудничество в исследованиях Луны и дальнего космоса

В Севастополе в школе №13 рухнул балкон второго этажа с детьми

Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

 Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

Пресс-конференции Путина по итогам визита в Китай не ожидается

 Пресс-конференции Путина по итогам визита в Китай не ожидается

Путин и Си Цзиньпин договорились расширять практику совместных военных учений
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2257 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов