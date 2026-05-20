Путин назвал приоритетами сотрудничества РФ и КНР защиту их кооперации от влияния извне и совместные проекты

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых различных областях - приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В числе приоритетов - обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике", - сказал он на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Путин отметил, что защите партнерства РФ и КНР "во многом способствует практически стопроцентное использование национальных валют в двухсторонних расчетах".

Российский президент также сообщил, что он и лидер КНР Си Цзиньпин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.

"Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества", - отметил Путин.

Он отметил: "Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай". "Нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве", - добавил президент РФ.

"Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимного уважения и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран", - заключил он.