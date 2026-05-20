В Армавире объявили эвакуацию из-за угрозы наводнения

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Армавире из зон возможного подтопления эвакуируют людей из-за повышения уровня воды в реках Кубань и Уруп, сообщила администрация города в Max. Затопить может прибрежные территории.

"По данным специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды из водохранилища, есть вероятность достижения критических отметок. Ожидается, что вода достигнет города к 17:00 по Москве", - сказано в сообщении.

Людей решили начать эвакуировать с 16:00 уже 20 мая по Москве из зон возможного подтопления. Эвакуация объявлена для территорий: Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ "Химик", "Строитель" и "Заречное".

"Жителям предлагается либо расположиться у родственников в безопасных районах города, либо в сборных эвакуационных пунктах (в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны). Они будут готовы принимать людей с 15:00. Кто не может выехать самостоятельно, те могут прибыть на места сбора для эвакуации", - сообщили чиновники.

Сейчас на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. В отдельных районах прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром.

