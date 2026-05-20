Генпрокурор отметил проблему затягивания приставами обращения активов в доход государства

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан считает серьезной проблему затягивания Федеральной службой судебных приставов исполнения решений об обращении активов в доход государства.

"Одной из серьезных проблем, по мнению руководителя надзорного ведомства, является затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров", - сообщили в Генпрокуратуре по итогам прошедшей коллегии ведомства.

Гуцан заявил, что ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считает "дискредитацией всей ранее проведенной работы".

Он подчеркнул, что допустившие это чиновники понесут предусмотренную законом строгую ответственность.

Подводя итоги обсуждения, Гуцан отметил, что "надзор в этой сфере будет систематизирован и усилен", добавили в Генпрокуратуре.