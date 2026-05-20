Решетников заявил, что благодаря безвизовому режиму взаимный турпоток РФ и КНР вырос на 50%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Благодаря введению безвизового режима с Китаем по итогам первого квартала взаимный турпоток между Россией и Китаем вырос на 50%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В соответствии с договоренностями между главами наших государств Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, мы последовательно укрепляем деловые связи. Продление безвизового режима - прямое следствие этих усилий - даст дополнительный импульс для развития туристических связей между нашими странами, создания рабочих мест в экономике предложения и роста несырьевого экспорта услуг. Для Китая это расширение географии безопасного и комфортного отдыха для миллионов граждан, а также возможность для китайского бизнеса участвовать в совместных проектах в сфере туризма и логистики", - цитирует министра пресс-служба Минэкономразвития.

"Благодаря отмене визовых требований по итогам первого квартала 2026 года взаимный турпоток увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А въезд только китайских граждан в Россию вырос почти на четверть - на 23%. Это не просто цифры, а реальная экономическая отдача для тысяч малых и средних предприятий в сфере гостеприимства, торговли и транспорта", - добавил Решетников.

Министр отметил, что такой результат стал возможен, в том числе, за счет системной работы по продвижению национального туристического бренда Discover Russia на китайском рынке.

"Мы формируем новые туристические продукты российских регионов, продвигаем их в крупнейших китайских соцсетях, адаптируя предложение под запросы этой аудитории. Создан сайт в китайском интернет-сегменте. Продление безвизового режима до конца 2027 года позволяет бизнесу строить долгосрочные инвестиционные планы, запускать новые межрегиональные маршруты и наращивать частоту авиасообщения. Уже сейчас наши страны связывает около 250 рейсов в неделю. И их число будет только расти", - сказал он.

Ранее в МИД КНР сообщили, что безвизовый режим для россиян будет действовать до 31 декабря 2027 года.