В России многократно вырос спрос на промышленный туризм в Китай

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Промышленный туризм является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка в Китае, наибольшим спросом у туристов пользуются автомобилестроение и роботизация, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Сейчас спрос на промышленные туры растет многократно - пропорционально росту бронирований Китая в целом. И этот сегмент будет развиваться лавинообразно. Технологический суверенитет и переориентация бизнеса на Восток дают огромный спрос на "живой" опыт", - отметил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

Он подчеркнул, что промышленные туры - это всегда "индивидуальная сборка": b2b, посещение закрытых площадок, предоставление переводчиков-специалистов. Поэтому стоимость такого продукта стартует от $1,5-2 тысяч на человека за недельный тур в группе от 10 участников. Если это вип-тимбилдинг на базе отеля 5* с арендой залов, стоимость может вырасти до $4 тысяч и выше.

Как отметили в РСТ, в топе запросов сегодня - автомобилестроение и роботизация, тяжелая промышленность и логистика, электроника и инновации: посещение штаб-квартир и шоу-румов Huawei, DJI (Шэнчьжэнь), выставки в Шанхае и так далее.

Подколзин сообщил и о быстром росте сегмента промышленных MICE-туров в Китай для представителей компаний.

"Конечно же, мы активно интегрируем в промышленные туры отдых - пляжный или экскурсионный. Например, предлагаем совместить осмотр промышленных объектов с пляжным отдыхом на острове Хайнань. Бывает и наоборот: стандартный экскурсионный тур в Пекин сочетаем с поездкой на Great Wall Motor или в технопарк Чжунгуаньцунь", - уточнил эксперт.

Как сообщил руководитель отдела маркетинга China Travel Евгений Глотов, в 2026 году туроператор сформировал департамент делового туризма и уже предлагает групповые программы промышленного туризма, которые можно брать целиком или дорабатывать с учетом пожеланий заказчика.

"В течение этого года отправили порядка десяти групп от производственных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем. Обычно речь идет о посещении производств и предприятий в сфере медицины, энергетики, сельского хозяйства, штаб-квартир компаний-гигантов DJI, Alibaba Group, Lenovo и других, обмене опытом, обучении, тимбилдинге и т.д. Деловые туристы часто совмещают официальную часть и посещение выставок с тимбилдингом, добавляют экскурсии, квесты", - сказал он.

По словам Глотова, осенью, как правило, спрос на промышленные туры активизируется, так как открывается сезон выставок. Подобные программы рассчитаны на поездку от семи до десяти дней, средний чек стартует от $3 тысячи на человека на группе.