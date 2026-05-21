Аэропорты Самары и Нижнего Новгорода возобновили работу

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Для аэропортов Самары "Курумоч" и Нижнего Новгорода "Чкалов" отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Для самарского аэропорта ограничения действовали около трех с половиной часов, для нижегородского - больше шести часов. Их вводили из соображений безопасности.

Утром 21 мая в Самарской области вводили режим беспилотной опасности. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке БПЛА на Сызрань, в результате которой погибли два человека.