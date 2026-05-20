Лавров считает, что Вашингтон утратил интерес к украинскому урегулированию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон отчасти потерял интерес и энтузиазм к вопросу урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как я понял, Соединённые Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно", - сказал российский министр в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

Он отметил, что Москва "последовательно решает задачи специальной военной операции". Министр напомнил, что за 2026 год "было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 - в марте и апреле": "Процесс идёт".

При этом Лавров подчеркнул: "Мы всегда открыты к переговорам. Вот, видите, думали, что вопрос был закрыт в Анкоридже, а он не закрыт. По-прежнему имеем каналы общения с американскими представителями. Если они на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа". "После того, как в Анкоридже наш президент принял предложение американского президента. Хотелось бы узнать, почему так происходит. Уже скоро будет год, как состоялся саммит на Аляске", - уточнил Лавров.

Он сказал: "Никакого прогресса даже в поведении Владимира Зеленского и европейцев, никакого сдвига. Наоборот, они становятся всё более и более агрессивными и наглыми. Мы это тоже будем учитывать".

