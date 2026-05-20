Что произошло за день: среда, 20 мая

Визит Владимира Путина в Китай, ожидание визита Уиткоффа и Кушнера, падение цен на нефть, температурный рекорд в Москве

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин совершил официальный визит в Китай. Лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также подписаны более 20 документов о сотрудничестве в различных сферах. Страны достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2". Также стороны выразили приверженность независимой и самостоятельной политике. Си Цзиньпин в своем выступлении подчеркнул, что отношения России и Китая поднялись на исторический пик.

- Китай продлевает безвизовый режим с РФ до 31 декабря 2027 года.

- Кремль в ближайшие недели ожидает визита спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Встреча президентов России и США на саммите АТЭС в Китае в ноябре не исключена, заявил Дмитрий Песков.

- Нефть Brent к 18:18 дешевела на 5,91%, до $104,7 за баррель, WTI - на 5,29%, до $98,64 за баррель. Снижение цен усилилось на фоне заявлений Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

- В России не блокируют платформу GitHub, Роскомнадзор не фиксируют проблем с доступом к ее ресурсам.

- Беспилотник нарушил литовское воздушное пространство утром 20 мая. Аэропорт Вильнюса почти на час прерывал работу по воздушной тревоге.

- На 72-м году жизни умер академик, специалист по борьбе со СПИДом Покровский. Он стоял у истоков борьбы с ВИЧ-инфекцией в стране.

- Девять выпускников пострадали при обрушении балкона в севастопольской школе. Трое в тяжелом состоянии.

- В Москве побит температурный рекорд для 20 мая 129-летней давности. Температура в 14:00 на станции ВДНХ достигла плюс 30 градусов.