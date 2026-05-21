Трехлетняя девочка пропала в Тульской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения трехлетнего ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 20 мая девочка пропала в рабочем поселке Дубна.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ход расследования находится на личном контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.

В организации "ЛизаАлерт" журналистам сообщили, что девочка пропала во время прогулки. На месте развернут штаб поиска. Отрабатываются маршруты как в населенном пункте, так и на природе.