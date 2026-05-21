Верховный суд призвал упразднить институт арбитражных заседателей за ненадобностью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил внести ряд изменений в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы.

"Законопроектом предлагается исключить институт арбитражных заседателей из арбитражного судопроизводства", - говорится в принятом постановлении Пленума Верховного суда.

По данным ВС, практика показала, что в течение более чем 20-летней истории своего существования арбитражные заседатели остались невостребованными.

Также Пленум предложил увеличить размеры бесспорных требований, рассматриваемых в порядке приказного и упрощенного производства, внеся соответствующие изменения в ГПК, АПК и Кодекс административного судопроизводства.

"Принятие законопроекта позволит ускорить рассмотрение дел, обеспечить единообразие судебной практики, укрепить принцип правовой определенности и повысить эффективность правосудия, что, в свою очередь, усилит уровень гарантий судебной защиты", - считают в Верховном суде.

В ближайшее время законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение в Госдуму.

