Верховный суд предложил разрешить студентам юрфаков работать в аппарате судов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России предложил смягчить квалификационные требования к работникам аппаратов судов, замещающим должности категории "специалисты".

"Предлагается предусмотреть возможность занимать указанные должности гражданам, только получающим высшее образование или получивших среднее профессиональное образование по специальности "Юриспруденция", - говорится в постановлении Пленума ВС.

В нем отмечено, что секретари судебного заседания, секретари и специалисты судов выполняют работу, которая не требует наличия глубоких юридических знаний, а осуществляемые ими полномочия не предполагают принятия самостоятельных процессуальных решений.

Одновременно предлагается включить время работы в качестве секретаря судебного заседания в юридический стаж как для лиц, уже имеющих высшее юридическое образование, так и для тех, кто занимал такую должность во время обучения.

По мнению Пленума, законодательное закрепление данного положения, с одной стороны, предоставит возможность работать в должности секретаря судебного заседания специалистам, которые только начинают свой профессиональный путь, а с другой - сохранит гарантии для тех, кто уже получил юридическое образование и стремится остаться работать в судебной системе.

"Карьерные перспективы для сотрудников аппаратов судов, особенно связанные с возможностью претендовать в дальнейшем на должность судьи, будут действенным стимулом для молодых специалистов, поскольку именно они создают основу для устойчивого развития судебной системы", - говорится в документе.

В ближайшее время законопроект будет доработан и направлен на рассмотрение в Госдуму.