Сербию не устраивает уточненное предложение венгерской MOL о покупке доли в NIS

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сербия не удовлетворена уточненным предложением венгерской MOL о покупке российской доли в сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть"), сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, которую цитируют местные СМИ.

По словам министра, сербскую сторону не устраивает планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Ранее министр также подчеркивала, что Белград стремится добиться от MOL гарантий увеличения доли Сербии в NIS на 5 п.п., чтобы иметь большее влияние на стратегические решения NIS.

Переговоры между сербской и венгерской стороной продолжаются, параллельно идет переговорный процесс MOL и "Газпром нефти", сказала Джедович-Ханданович.

Как сообщалось, в январе 2025 года NIS была включена в американский санкционный лист, американские власти настаивают на выходе российских акционеров из ее капитала.

В январе 2026 года венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% акций NIS. При этом MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией ОАЭ, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера. Кроме того, предполагалось, что правительство Сербии сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для совершения сделки необходимо одобрение американского Минфина в лице OFAC.

OFAC несколько раз продлевал лицензию для ведения переговоров о продаже NIS, сейчас она действует до 22 мая.

Основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87% в NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

