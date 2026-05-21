Песков отметил прогресс в переговорах с Китаем по "Силе Сибири 2"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Прогресс по проекту "Сила Сибири 2" с Китаем есть, но до финализации договоренностей пока дело не дошло, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Достигнут прогресс. Действительно, достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы "Сила Сибири 2". Прогресс можно и нужно констатировать, но пока мы не подошли к финализации этой договоренности", - сказал он и добавил, что остается доработать "ряд нюансов".

"Работа будет продолжена. Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат", - подчеркнул Песков.