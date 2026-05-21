Летом число прямых рейсов между Россией и Китаем вырастет на треть

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Количество прямых рейсов из России в Китай в летнем расписании 2026 года авиакомпаний выросло на треть по сравнению с летом 2025 года, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"В летнем расписании авиакомпаний запланировано на 30% больше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года, их количество достигло 270-285 в неделю. Российские туристы смогут добраться без пересадок до 17 городов КНР, а общий объем перевозки вырастет на 20-22% - до более чем 60 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

В летнем расписании прямые рейсы в Китай выполняют 16 авиакомпаний из 14 городов России. Более половины самолетов летает из Москвы, но заметно растет доля Дальнего Востока: частота на линии Владивосток - Пекин выросла почти вдвое.

"Значительно расширена маршрутная сеть: Владивосток, Хабаровск и Иркутск прибавили более десятка рейсов в неделю каждый. Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург получили по 6-8 новых рейсов в города Китая", - пояснили в АТОР.

Вместимость рейсов в Пекин увеличена на 63-68% в сравнении с летним сезоном прошлого года, в Шанхай - на 33%. Также в пятерке лидеров по пассажиропотоку Санья, Гуанчжоу и Харбин.

Появились и новые направления: Цзямусы, Циньхуандао и Далянь.

Туроператоры из Красноярска рассматривают запуск рейсов на морской курорт Китая - в Бэйдайхэ. А китайская China Eastern Airlines заинтересована начать полеты в Сочи.

Несмотря на то, что авиакомпании стали активнее использовать региональные хабы, более половины рейсов в Китай по-прежнему выполняются из Москвы, а более 17% перелетов - между Москвой и Пекином.

В ассоциации рассчитывают, что продление безвизового режима между Китаем и Россией вкупе с доступным авиасообщением позволит в 1,5 раза увеличить турпоток в КНР.

"Активное расширение полетных программ как российских, так и китайских перевозчиков, превратило Китай в очень популярное направление для стоповеров, а это прекрасный вариант для первого знакомства со страной", - сказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

Китай ввел для российских граждан безвизовый режим в одностороннем порядке с 15 сентября 2025 года на год. Сейчас для поездки в страну нужен только загранпаспорт. В ответ Россия с 1 декабря 2025 года также ввела безвизовый режим.

В МИД КНР 20 мая заявили, что безвизовый режим для россиян будет продлен до 31 декабря 2027 года.

