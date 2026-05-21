Поиск

На ЗАЭС заявили о минировании ВСУ шоссе, по которому обеспечивается снабжение станции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные заминировали автодорогу, используемую для снабжения Энергодара и Запорожской АЭС, сообщили представители станции в четверг.

"Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", - сказано в канале станции в Max.

По словам представителя станции, на месте работают профильные специалисты, они занимаются обеспечением безопасности.

Как сообщалось, в первой половине мая Энергодар несколько дней подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Кроме того, с 30 апреля по 3 мая город пережил полную потерю энергоснабжения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС становились объектами удара ежедневно 16-18 мая.

ЗАЭС имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ВСУ Украина Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов