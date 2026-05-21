На ЗАЭС заявили о минировании ВСУ шоссе, по которому обеспечивается снабжение станции

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные заминировали автодорогу, используемую для снабжения Энергодара и Запорожской АЭС, сообщили представители станции в четверг.

"Вооруженные силы Украины заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС. По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу", - сказано в канале станции в Max.

По словам представителя станции, на месте работают профильные специалисты, они занимаются обеспечением безопасности.

Как сообщалось, в первой половине мая Энергодар несколько дней подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Кроме того, с 30 апреля по 3 мая город пережил полную потерю энергоснабжения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Объекты ЗАЭС становились объектами удара ежедневно 16-18 мая.

ЗАЭС имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").