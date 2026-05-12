Власти Энергодара сообщили о новой массированной атаке со стороны ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов во вторник.

"После небольшого перерыва Энергодар сегодня снова атакован ВСУ. Под удары попали объекты городской инфраструктуры, включая автозаправочные станции и жилые дома; один из дронов сдетонировал на детской площадке, на которой, к счастью, никого не было", - написал Пухов в своем канале в Max.

В видеоролике, опубликованном в его канале, Пухов уточнил, что налет дронов на город ведется с утра: в первой половине дня под удар попали вышки сотовой связи и крыши многоэтажек, где установлены вышки, во второй половине дня были атакованы две автозаправочные станции на въезде в город.

"К сожалению, во время удара по автозаправочной станции, два наших жителя получили ранения различной степени тяжести, все они были своевременно эвакуированы в медсанчасть (...) Сейчас их жизни ничего не угрожает", - добавил он.

По словам мэра, сохраняется риск новых атак на город.

Как сообщалось, в начале мая Энергодар несколько дней подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Кроме того, с 30 апреля по 3 мая город пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в области.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последний удар непосредственно по объекту станции зафиксирован 2 мая - украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля.