Кабмин поддержал поправки о налоговых агентах по НДФЛ при "каскадных выплатах" по паям ПИФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство и комитет Госдумы по финансовому рынку поддержали законопроект № 1220208-8, уточняющий порядок исполнения функций налоговых агентов по НДФЛ при выплатах владельцам инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Законопроект в апреле в палату внесли депутаты Анатолий Аксаков и Аркадий Свистунов.

Поправки в Налоговый кодекс (НК) разработаны в связи со вступлением в силу с 1 марта 2026 года новых правил выплат владельцам инвестиционных паев. По этим правилам выплаты пайщикам, права которых учитываются на счетах депо депозитариями, осуществляются "каскадами" через депозитарии, по аналогии с купонами по облигациям и дивидендами по акциям, т.е. без сбора списков владельцев паев.

При "каскадных выплатах" управляющая компания ПИФ (УК ПИФ) теряет доступ к информации о том, в пользу какого клиента осуществляется выплата, и не может выполнять функции налогового агента. Это создает неопределенность в порядке удержания НДФЛ, риски ответственности для самой УК ПИФ, а также риски некорректной уплаты налога физическими лицами.

Согласно законопроекту, налоговым агентом при погашении инвестиционных паев и получении промежуточных выплат признается брокер (доверительный управляющий) при зачислении указанных выплат на его счет. В остальных случаях налоговым агентом является УК ПИФ или депозитарий, в зависимости от того, кто осуществляет непосредственно выплаты клиенту.

По мнению комитета по финрынку, принятие изменений позволит обеспечить "бесшовный" переход на новый "каскадный" порядок выплат с одновременным сохранением привычного для инвесторов порядка исчисления и уплаты НДФЛ налоговыми агентами, что будет способствовать снижению операционных издержек инфраструктуры и расходов владельцев паев, а также стимулировать дальнейшее развитие отрасли коллективных инвестиций. Комитет по финансовому рынку выступает соисполнителем по законопроекту. Ответственным комитетом является комитет по бюджету и налогам.

Правительство поддержало законопроект при условии приведения нормы о вступлении закона в силу в соответствие со статьей 5 Налогового кодекса, которая регулирует порядок вступления в силу актов налогового законодательства. В законопроекте предлагается дата вступления в силу с 1 сентября 2026 года, тогда как согласно НК акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.